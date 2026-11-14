Запах сигарет может быстро распространиться по всей квартире, особенно если у кого-то из членов семьи или гостей есть вредная привычка.
Многие не осознают, что вдыхание такого воздуха может быть опасно для здоровья.
Кроме того, об уютной и расслабляющей атмосфере не может быть и речи. Как же избавиться от запаха табака?
Больше жидкости
Если к вам в гости пришел курящий человек, устранить неприятный запах будет довольно просто, так как он еще не успел впитаться в поверхности.
Для этого расставьте по квартире тарелки с водой.
Также можно смочить чистые губки для мытья посуды и разложить их по дому. Еще один вариант — намочить большое махровое полотенце, слегка отжать его и оставить на батарее.
Рис
Этот универсальный метод поможет не только избавиться от запаха сигарет, но и устранить любые другие неприятные ароматы.
Для этого насыпьте рис в любую тарелку и разместите ее в местах с наибольшей концентрацией запаха.
Кофе с эфирными маслами
Этот способ помогает нейтрализовать неприятные ароматы и добавить утонченный запах. Для этого в любую емкость поместите молотый кофе с небольшим количеством эфирного масла.
Атмосфера в квартире станет намного приятнее.
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