Запах сигарет может быстро распространиться по всей квартире, особенно если у кого-то из членов семьи или гостей есть вредная привычка.

Многие не осознают, что вдыхание такого воздуха может быть опасно для здоровья.

Кроме того, об уютной и расслабляющей атмосфере не может быть и речи. Как же избавиться от запаха табака?

Больше жидкости

Если к вам в гости пришел курящий человек, устранить неприятный запах будет довольно просто, так как он еще не успел впитаться в поверхности.

Для этого расставьте по квартире тарелки с водой.

Также можно смочить чистые губки для мытья посуды и разложить их по дому. Еще один вариант — намочить большое махровое полотенце, слегка отжать его и оставить на батарее.

Рис

Этот универсальный метод поможет не только избавиться от запаха сигарет, но и устранить любые другие неприятные ароматы.

Для этого насыпьте рис в любую тарелку и разместите ее в местах с наибольшей концентрацией запаха.

Кофе с эфирными маслами

Этот способ помогает нейтрализовать неприятные ароматы и добавить утонченный запах. Для этого в любую емкость поместите молотый кофе с небольшим количеством эфирного масла.

Атмосфера в квартире станет намного приятнее.