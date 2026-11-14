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Как навсегда избавиться от сорняков в саду и забыть о прополке 0 325

Дом и сад
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как навсегда избавиться от сорняков в саду и забыть о прополке

Прополка и рыхление почвы необходимы для всех растений, но их можно минимизировать.

 

Тем не менее, такая работа требует много времени и усилий. Как упростить садовые работы, чтобы не избавляться от сорняков, а освободить себя от прополки?

Мульчирование почвы

Это простой способ предотвратить появление и распространение сорняков на вашем участке.

Для эффективного мульчирования сначала удалите все сорняки. Затем уложите слой мульчи толщиной не менее 5-8 см.

В качестве мульчи можно использовать материалы как органического, так и неорганического происхождения.

Отсыпка щебнем или гравием

Чтобы предотвратить прорастание сорняков, можно использовать щебень, гальку или гравий. Для этого отсыпьте слой неорганического материала толщиной до 3 см.

Задернение почвы

Задернение почвы многолетними злаковыми травами — это проверенный способ избавиться от сорняков на участке.

Эти травы образуют густую корневую и стеблевую массу, которая не позволяет бурьяну пробиться.

Почвопокровные растения

Почвопокровные растения эффективно борются с сорняками. Низкорослые культуры быстро заполняют отведенное им пространство, вытесняя другие растения.

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Редакция BB.LV
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