Удачная зимняя обувь должна сочетать в себе комфорт и безопасность. Если в красивых ботинках зимой сложно передвигаться без страха поскользнуться, то стоит задуматься о решениях.

Но, как говорится, «не выбрасывать же!». Можно ли спасти скользкую обувь?

Зимний период для пешеходов является самым травмоопасным, а с возрастом травмы становятся все более серьезными, лечение длительным и затратным.

Если обувь подобрана неудачно, не спешите ее менять. Существуют простые советы, которые помогут защитить как обувь, так и ее владельца.

Совет первый

Самое простое решение — зайти в ближайшую аптеку и наклеить на подошву большие куски плотного крепкого пластыря. Хотя такая защита не продлится долго, она поможет добраться до дома без синяков.

Совет второй

Купите в магазине несколько тюбиков суперклея и запаситесь чистым песком. Обработайте подошву клеем и посыпьте по невысохшему слою песок. Дайте ботинкам высохнуть в течение суток и можно отправляться в путь. Защитный слой придется обновлять время от времени.

Совет третий

Любители натуральных и экологически чистых решений могут попробовать разрезать клубень сырой картошки и обработать им подошву. Это следует делать после предварительной сушки и перед каждым выходом на улицу. Однако более разумно использовать проверенную временем канифоль вместо картошки.