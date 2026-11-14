Каждая хозяйка может столкнуться с разочарованием, когда после стирки вещь оказывается меньшего размера.
Сначала стоит разобраться в причинах, по которым могла произойти такая ситуация.
Чаще всего это происходит из-за неправильной температуры стирки или неподходящего режима для конкретной ткани.
К счастью, существует способ, который поможет вернуть одежде прежний размер без дополнительных затрат.
Важно действовать как можно быстрее, желательно сразу после стирки.
Для этого нужно наполнить таз холодной водой и добавить кубики льда, чтобы температура воды была максимально низкой.
После подготовки замочите севшую вещь в ледяной воде на 15-20 минут.
Затем снова постирайте изделие в стиральной машине, выбрав максимально низкую температуру, соответствующую ткани. Порошок добавлять не нужно.
После такой обработки сушите вещи не на сушилке, а разложив их на ровной горизонтальной поверхности.
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