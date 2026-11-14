Каждая хозяйка может столкнуться с разочарованием, когда после стирки вещь оказывается меньшего размера.

Сначала стоит разобраться в причинах, по которым могла произойти такая ситуация.

Чаще всего это происходит из-за неправильной температуры стирки или неподходящего режима для конкретной ткани.

К счастью, существует способ, который поможет вернуть одежде прежний размер без дополнительных затрат.

Важно действовать как можно быстрее, желательно сразу после стирки.

Для этого нужно наполнить таз холодной водой и добавить кубики льда, чтобы температура воды была максимально низкой.

После подготовки замочите севшую вещь в ледяной воде на 15-20 минут.

Затем снова постирайте изделие в стиральной машине, выбрав максимально низкую температуру, соответствующую ткани. Порошок добавлять не нужно.

После такой обработки сушите вещи не на сушилке, а разложив их на ровной горизонтальной поверхности.