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Как вернуть размер вещи, если она «села» после стирки 0 110

Дом и сад
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как вернуть размер вещи, если она «села» после стирки

Каждая хозяйка может столкнуться с разочарованием, когда после стирки вещь оказывается меньшего размера.

 

Сначала стоит разобраться в причинах, по которым могла произойти такая ситуация.

Чаще всего это происходит из-за неправильной температуры стирки или неподходящего режима для конкретной ткани.

К счастью, существует способ, который поможет вернуть одежде прежний размер без дополнительных затрат.

Важно действовать как можно быстрее, желательно сразу после стирки.

Для этого нужно наполнить таз холодной водой и добавить кубики льда, чтобы температура воды была максимально низкой.

После подготовки замочите севшую вещь в ледяной воде на 15-20 минут.

Затем снова постирайте изделие в стиральной машине, выбрав максимально низкую температуру, соответствующую ткани. Порошок добавлять не нужно.

После такой обработки сушите вещи не на сушилке, а разложив их на ровной горизонтальной поверхности.

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Редакция BB.LV
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