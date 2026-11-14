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Можно ли сажать укроп рядом с луком: ошибается половина огородников 0 75

Дом и сад
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли сажать укроп рядом с луком: ошибается половина огородников

Многие огородники сажают лук вместе с укропом, но не все делают это правильно.

 

Выращивание лука и укропа на одной грядке не только возможно, но и полезно.

Укроп во время роста выделяет фитонциды, которые подавляют развитие бактерий.

Посадка укропа рядом с луком защищает его от грибковых заболеваний, а также способствует положительному влиянию на рост и развитие обеих культур.

Чтобы соседство было удачным, важно соблюдать правила агротехники: слишком частая посадка укропа может затенить молодые ростки лука.

Для совместного выращивания с укропом лучше выбирать среднеспелые или поздние сорта лука, которые имеют срок созревания 100-120 дней.

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Редакция BB.LV
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