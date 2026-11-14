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Почему не стоит выбрасывать флаконы после окончания духов 0 341

Дом и сад
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему не стоит выбрасывать флаконы после окончания духов

Многие хозяйки не хотят расставаться с флаконами любимых духов, даже когда аромат закончился.

 

И это правильно — не стоит выбрасывать вещи, которые могут еще пригодиться.

Например, флаконы с едва уловимым запахом можно разместить в комоде или шкафу, где хранятся постельное белье, полотенца или покрывала.

Периодически меняйте их местоположение, а распылитель можно снять через некоторое время.

Даже если не распылять парфюм на ткань, вещи вскоре впитают приятный аромат.

Главное преимущество этого метода в том, что запах остается легким и ненавязчивым.

Кроме белья, пустые флаконы можно размещать и в шкафах с повседневной одеждой.

Хорошим вариантом будет использование коробок, в которых хранятся зимние или летние вещи до следующего сезона.

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Редакция BB.LV
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