Многие хозяйки не хотят расставаться с флаконами любимых духов, даже когда аромат закончился.

И это правильно — не стоит выбрасывать вещи, которые могут еще пригодиться.

Например, флаконы с едва уловимым запахом можно разместить в комоде или шкафу, где хранятся постельное белье, полотенца или покрывала.

Периодически меняйте их местоположение, а распылитель можно снять через некоторое время.

Даже если не распылять парфюм на ткань, вещи вскоре впитают приятный аромат.

Главное преимущество этого метода в том, что запах остается легким и ненавязчивым.

Кроме белья, пустые флаконы можно размещать и в шкафах с повседневной одеждой.

Хорошим вариантом будет использование коробок, в которых хранятся зимние или летние вещи до следующего сезона.