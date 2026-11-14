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Создайте волшебный аромат в доме с помощью этой смеси 0 121

Дом и сад
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Создайте волшебный аромат в доме с помощью этой смеси

Наполните свой дом приятным ароматом, чтобы возвращение после трудового дня стало более комфортным.

 

Создание уютной атмосферы в доме способствует ощущению чистоты и комфорта.

Не обязательно покупать освежитель воздуха в магазине. Гораздо лучше сделать собственный домашний освежитель, который будет эффективнее покупного.

Рецепт домашнего освежителя

Для приготовления вам понадобятся две столовые ложки соды и половина столовой ложки соли.

Добавьте 10 капель вашего любимого эфирного масла. Если вы хотите создать бодрое настроение, выбирайте цитрусовые ароматы. Для расслабления подойдут масла чайного дерева или эвкалипта.

После тщательного перемешивания смеси, можно приступать к обработке квартиры. Небольшое количество смеси насыпьте на мебель и ковер. Через 20 минут уберите средство с помощью пылесоса.

Аромат успеет впитаться, и его запах будет ощущаться по всему дому.

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Редакция BB.LV
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