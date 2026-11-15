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Что нужно помнить перед стиркой джинсов: важные шаги 0 111

Дом и сад
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что нужно помнить перед стиркой джинсов: важные шаги

Стирка джинсов может показаться простой задачей, но требует правильной подготовки.

 

На самом деле, процесс стирки джинсов не так прост, как может показаться на первый взгляд.

Перед стиркой этот предмет гардероба необходимо правильно подготовить. Неправильные действия могут привести к повреждению ткани.

Однако не стоит пугаться: ниже приведенные шаги довольно просты.

Первый шаг

Сначала следует застегнуть молнии. Если оставить застёжку открытой, это может привести к неприятным последствиям.

На зиппере находятся многочисленные «зубчики», которые в открытом состоянии могут повредить джинсовую или любую другую ткань во время стирки.

Второй шаг

Также рекомендуется вывернуть джинсовые брюки наизнанку. Это поможет защитить внешнюю сторону ткани.

Таким образом, трению будет подвергаться только внутренняя поверхность джинсов, и внешний вид вещи останется без изменений: не будет повреждений и потери цвета.

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Редакция BB.LV
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