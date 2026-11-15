Качим, биюргун, кермек, резак и некоторые виды лука — все эти растения, относящиеся к различным ботаническим видам, называются перекати-поле. Их объединяет то, что они, будучи обитателями пустынных и полупустынных ландшафтов, к концу вегетационного периода становятся похожими на своеобразные шары из переплетенных веточек. Эти шары, увлекаемые ветром, могут перемещаться на большие расстояния, высеивая семена растения во время своего путешествия.

Одним из таких «путешественников» является ревень Максимовича (на фото). Весной, с первыми теплыми лучами солнца, из земли появляются огромные листья, а затем — красноватый ветвящийся стебель, который зацветает через 2–3 дня мелкими душистыми цветами. Со временем листья увеличиваются, оставаясь при этом плотно прижатыми к земле по краям. Казалось бы, листья — это непозволительная роскошь для условий пустыни, однако именно с их помощью растение добывает воду, используя их как полиэтиленовую пленку в парнике. Верхняя кожица листьев покрыта восковым налетом, который не пропускает влагу, а вода из почвы, осаждаясь на нижней стороне листа, всасывается им.

Когда ревень отцветает, на нем образуются бордово-коричневые семена. Вскоре корневая шейка пересыхает, и подхваченный ветром шар начинает свое передвижение по пустыне. Интересно, что на месте, где он рос, остается голое пятно — ни травинки, словно заколдованный круг. Вероятно, в листьях ревеня содержатся сильнодействующие гербицидные вещества, с помощью которых растение ведет «химическую войну» со своими соседями, не желая делиться скудными запасами пустынной влаги.