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Как сохранить серебряные украшения от потемнения 0 59

Дом и сад
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сохранить серебряные украшения от потемнения

Серебряные изделия со временем теряют свой блеск и цвет.

 

С течением времени серебряные украшения могут начать темнеть, что делает их менее привлекательными.

Основной причиной появления чёрного налёта является воздействие диоксида серы, влаги и света.

Чтобы отсрочить потемнение, рекомендуется хранить серебро в тёмном и сухом месте, например, в шкатулке. Однако этот метод не гарантирует стопроцентной защиты.

В шкатулке желательно иметь не только серебряные изделия, но и дополнительный элемент.

Что положить в шкатулку

Отличным средством для предотвращения потемнения и окисления серебра является пакетик с силикагелем.

Эти гелевые шарики можно найти в упаковках с новой обувью.

Силикагель обладает свойством впитывать лишнюю влагу.

Это значит, что наличие силикагеля в шкатулке поможет избежать накопления влажного воздуха внутри ёмкости.

Серебряные изделия, хранящиеся в такой коробочке, будут темнеть гораздо медленнее, что позволит дольше сохранять их яркость и светлый цвет. Таким образом, драгоценности будут радовать свою владелицу своей красотой на протяжении долгого времени.

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Редакция BB.LV
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