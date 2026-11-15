Заготавливать грунт для рассады с огорода лучше всего осенью.

При заготовке земли для рассады важно учитывать несколько моментов. На небольшом участке может быть сложно найти подходящий грунт.

Где же взять подходящую землю, чтобы не навредить молодым растениям и не занести инфекции?

Какая земля не подойдет для рассады

В целом, землю с огорода лучше избегать. Часто на участке отсутствует севооборот, и со временем в почве накапливаются возбудители болезней и вредители.

Если все же необходимо взять землю с огорода, важно знать, откуда ее брать не следует.

Никогда не используйте землю после томатов и огурцов, так как в ней много патогенов, что может негативно сказаться на рассаде.

Также не подходит земля из-под крыжовника или смородины.

Какую землю можно использовать

Для рассады подойдет земля, которую можно взять под яблоней, грушей и другими семечковыми культурами. Также можно использовать грунт с грядок, где ранее росли бобовые культуры, такие как фасоль, бобы и горох.