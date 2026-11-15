Мнения дачников о том, подходит ли мульча из опилок для клубники, разделились.

Когда речь заходит о применении опилок в качестве мульчи, у многих возникают опасения, что они могут негативно сказаться на составе почвы. Однако стоит отметить, что опилки являются одним из самых доступных материалов.

Преимущества опилок

Опилки имеют множество преимуществ.

Во-первых, они легкие и удобные в работе, что делает грядку более ухоженной.

Кроме того, опилки защищают почву и корни от перегрева, удерживают влагу и более эффективно, чем солома или сено, предотвращают рост сорняков.

Во-вторых, использование опилок способствует рыхлости и воздухопроницаемости почвы.

Недостатки опилок

Каждый огородник знает, что опилки могут привести к дефициту азота в почве. Однако это можно предотвратить.

Если использовать старые опилки, которые пролежали несколько недель, особых усилий не потребуется.

Свежие опилки необходимо вымочить в мочевине или удобрить почву азотом перед их внесением.

В заключение, можно сказать, что опилки могут быть безопасной мульчей для клубники, если их правильно применять. Важно помнить, что они подкисляют почву, что благоприятно для садовой земляники.

Однако если почва уже кислая, перед мульчированием на ведро опилок следует добавить 100 граммов извести.