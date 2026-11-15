Каждый садовод хотя бы раз задумывался о посадке новой яблони на месте старой. Однако здесь важно учитывать не только правила севооборота.

Существуют ситуации, когда такая посадка может негативно сказаться на молодом саженце. Рассмотрим, что необходимо сделать с почвой на месте выкорчеванных яблонь перед посадкой новых.

Когда сажать новое дерево

Если есть такая возможность, рекомендуется дать почве отдохнуть и только через 4-5 лет приступать к посадке. В этом случае особых проблем и расходов не возникнет. На освободившемся участке можно высаживать однолетние растения или сидераты.

Как обработать почву

Если предыдущее дерево болело, то грунт нуждается в оздоровлении. Для этого можно использовать препараты, такие как «Фитоспорин-М» или их аналоги. Эти средства помогут уничтожить возбудителей заболеваний, таких как парша, монилиоз и мучнистая роса.



Как посадить дерево сразу

Для этого необходимо тщательно подготовить почву.

Сначала выкапывают лунку глубиной примерно 80-100 см и шириной 100-120 см.

В яму засыпают плодородную почву, привезенную с другого места, не менее чем с 15 метров от места, где росла старая яблоня. Обязательно вносятся органические или минеральные удобрения.

Таким образом, саженцу будет достаточно питания на время, пока он не укоренится и не окрепнет.

Если пренебречь этими рекомендациями, урожай может оказаться в 4 раза хуже ожидаемого или даже более.