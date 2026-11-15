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Признаки обоев, которые портят интерьер 0 17

Дом и сад
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обои

Обои — популярный отделочный материал, обладающий множеством преимуществ.

 

Поклейка обоев является более экономичным вариантом по сравнению с другими методами отделки стен.

С их помощью можно скрыть недостатки стен, если на полноценный ремонт не хватает средств. Однако иногда такой выбор может испортить общий вид интерьера. Какие признаки указывают на это?

Обои вышли из моды

Иногда нет смысла инвестировать в качественные обои, которые могут прослужить 10-15 лет, так как за это время они могут утратить свою актуальность.

Например, ранее популярные фотообои сейчас могут ухудшить интерьер.

Слишком смелые цвета

Хотя иногда хочется добавить ярких и насыщенных оттенков, стоит помнить, что такое решение не всегда оправдано. В помещениях с яркими стенами может быть психологически некомфортно.

Лучше выбирать спокойные оттенки для обоев, а яркие акценты добавлять с помощью декора.

Непрезентабельный внешний вид

Иногда обои могут выглядеть не лучшим образом из-за различных обстоятельств, например, после затопления или если домашний питомец поиграл с ними.

В таких случаях важно своевременно заменить обои, чтобы квартира выглядела опрятно и стильно.

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Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
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