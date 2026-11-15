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Растения для дома, которые помогают снизить уровень тревоги и стресса 0 106

Дом и сад
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Растения для дома, которые помогают снизить уровень тревоги и стресса

Существует множество способов борьбы со стрессом и повышенной тревожностью, среди которых хобби и увлечения занимают важное место.

 

Одним из таких увлечений является выращивание цветов. Считается, что некоторые ароматы способны улучшить состояние нервной системы.

Рассмотрим, какие растения лучше всего помогают в борьбе со стрессом.

1. Мята

Не только чай с мятой или отвары из нее полезны. Аромат мяты расслабляет мышцы, что часто помогает справиться со стрессом. В конце напряженного дня мятный чай или ванна с эфирным маслом будут отличным решением.

2. Ромашка

Ромашка известна в народной и традиционной медицине. Чай и отвары из ромашки помогают снизить напряжение, уменьшить воспаление и уровень сахара в крови.

3. Лаванда

Добавив 2-4 веточки лаванды в чай, можно снять стресс и расслабиться. Букет лаванды в доме или эфирное масло поможет нормализовать сон и справиться с бессонницей.

4. Жасмин

Аромат цветов жасмина способствует расслаблению мышц, улучшает дыхание и снимает зажимы. Чай с жасмином рекомендуется при сильном стрессе.

5. Алоэ вера

Это растение насыщает воздух вокруг себя полезными веществами, что может помочь в решении проблем со стрессом.

6. Хризантема

Существуют рецепты приготовления чая с сушеными цветками хризантемы. Даже просто вдыхание аромата этих цветов может помочь справиться с тревогой.

7. Гербера

Аромат герберы способствует снижению стресса и расслаблению. Яркая расцветка этих цветов также настраивает на позитивное мышление.

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Редакция BB.LV
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