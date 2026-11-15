Растительное масло является основным продуктом для многих хозяек благодаря своей доступности и качеству.

Однако растительное масло можно использовать не только для приготовления пищи. Существует множество интересных способов его применения. Какие хитрости стоит взять на заметку?

Удаление остатков клея и этикеток

Избавиться от следов клея бывает довольно сложно, особенно когда производители прочно крепят этикетки. Чтобы не испортить внешний вид предметов, стоит избавиться от этих недостатков.

Для этого возьмите ватку или чистую ткань, обработайте их маслом и аккуратно протрите нужную область. Вскоре вы заметите, что следы клея исчезли.

Улучшение состояния поврежденной мебели

На корпусной мебели, столах и стульях могут оставаться некрасивые следы из-за неправильной эксплуатации. Однако можно улучшить внешний вид с помощью специальной полировки.

Сначала возьмите ткань, посыпьте её солью и начните обработку. Затем повторите процедуру с тканью, обработанной маслом.

В конце просто удалите остатки "полирующего" средства.

Уход за натуральным деревом

Если у вас есть деревянное напольное покрытие или мебель, важно следить за состоянием древесины.

Вместо дорогих средств можно воспользоваться одной хитростью.

Смешайте в миске равные части винного уксуса и растительного масла. Нанесите полученное средство аккуратными движениями на дерево с помощью ткани.

Удалять состав в конце уборки не нужно.