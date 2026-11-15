Многие хозяйки сталкиваются с проблемой неприятного запаха в холодильнике, особенно если одновременно хранят много продуктов.

Важно не только регулярно очищать поверхность холодильника, но и применять проверенные методы, которые помогают нейтрализовать неприятные ароматы. Какие же это хитрости?

Рулон туалетной бумаги

Этот необычный метод помогает справиться с неприятными запахами, особенно если в холодильнике хранится много продуктов. Туалетная бумага также способствует устранению конденсата.



Сода с корицей

Если вы хотите заменить неприятный запах на более аппетитный, возьмите пустую емкость, заполните ее содой и добавьте немного порошка корицы на поверхность. Похожий эффект можно получить с помощью молотого кофе, пакетиков чая и активированного угля.

Лимон

Этот способ немного дороже, чем предыдущие, но также очень эффективен. Вам нужно взять лимон, нарезать его на дольки и разместить фрукт на полках холодильника. В результате в холодильнике будет царить приятный аромат.