Новая сковорода приносит радость на кухне, и чтобы избежать неприятностей, важно правильно подготовить её к первому использованию.

В этой статье мы расскажем о простом правиле, которое поможет продлить срок службы вашей кухонной утвари.

На производстве готовые изделия обрабатываются защитными составами. При первом нагреве сковороды эти соединения могут попасть в организм, что важно учитывать аллергикам, гипертоникам и людям с хроническими заболеваниями.

Стальная сковорода

Сковороды из стали не ржавеют, что является их основным преимуществом. Перед первым использованием такую сковороду необходимо тщательно вымыть, высушить, прокалить и обработать.

Для этого налейте на дно масла слоем до 1 см, добавьте 1 столовую ложку соли, нагрейте сковороду и оставьте на среднем огне на 15 минут. Как только масло начнет дымить, выключите огонь. Сковорода готова к использованию.

Алюминиевая сковорода

Процесс подготовки алюминиевой сковороды проще. Налейте в посуду воду (не менее половины объема), добавьте сок одного лимона и кипятите 20 минут. Это поможет уничтожить патогенные микроорганизмы и избавиться от неприятного запаха.

Сковорода с антипригарным покрытием

Такую сковороду нельзя прокаливать, так как это может испортить поверхность. Ее следует мыть мягкой губкой с жидким моющим средством, затем сушить и протирать салфеткой, смоченной в растительном масле.