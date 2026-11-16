Новая сковорода приносит радость на кухне, и чтобы избежать неприятностей, важно правильно подготовить её к первому использованию.
В этой статье мы расскажем о простом правиле, которое поможет продлить срок службы вашей кухонной утвари.
На производстве готовые изделия обрабатываются защитными составами. При первом нагреве сковороды эти соединения могут попасть в организм, что важно учитывать аллергикам, гипертоникам и людям с хроническими заболеваниями.
Стальная сковорода
Сковороды из стали не ржавеют, что является их основным преимуществом. Перед первым использованием такую сковороду необходимо тщательно вымыть, высушить, прокалить и обработать.
Для этого налейте на дно масла слоем до 1 см, добавьте 1 столовую ложку соли, нагрейте сковороду и оставьте на среднем огне на 15 минут. Как только масло начнет дымить, выключите огонь. Сковорода готова к использованию.
Алюминиевая сковорода
Процесс подготовки алюминиевой сковороды проще. Налейте в посуду воду (не менее половины объема), добавьте сок одного лимона и кипятите 20 минут. Это поможет уничтожить патогенные микроорганизмы и избавиться от неприятного запаха.
Сковорода с антипригарным покрытием
Такую сковороду нельзя прокаливать, так как это может испортить поверхность. Ее следует мыть мягкой губкой с жидким моющим средством, затем сушить и протирать салфеткой, смоченной в растительном масле.
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