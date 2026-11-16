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Как удобрить почву осенью 0 47

Дом и сад
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как удобрить почву осенью

Огородники знают о преимуществах внесения удобрений в осенний период.

 

Осенью почва отдыхает и восстанавливается, а ее микроорганизмы могут эффективно впитывать полезные вещества, которые доступны в это время.

Таким образом, весной не потребуется удобрять почву и тратить время на ее восстановление; останется лишь посадить растения и организовать уход за ними.

В осенний период в почву можно вносить как органические, так и минеральные удобрения.

Навоз

Во второй декаде ноября рекомендуется вносить конский навоз. К весне он размягчится и принесет значительно больше пользы.

Навоз используется из расчета 3 кг на 1 квадратный метр участка.

Применять навоз следует только в том случае, если на грядках ничего не посажено, иначе он может нанести вред растениям.

Птичий помет

Птичий помет в основном вносят осенью, чтобы избежать вреда растениям, как и в случае с конским навозом.

Эта концентрированная органика используется нечасто — 1 раз в 2-3 года. Птичий помет считается отличным удобрением для плантаций с клубникой.

Сидераты

Травы, такие как клевер, люпин, люцерна, фацелия и гречиха, обогащают почву и делают ее более плодородной.

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Редакция BB.LV
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