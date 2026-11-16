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Зачем использовать уксус в стиральной машинке: 5 причин 0 65

Дом и сад
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зачем использовать уксус в стиральной машинке: 5 причин

Некоторые хозяйки добавляют в стиральный процесс неожиданные ингредиенты, такие как уксус.

 

Одним из таких ингредиентов является столовый уксус. Существует множество причин, по которым стоит использовать это средство для очистки вещей от загрязнений.

1. Уксус, добавленный в барабан стиральной машинки, помогает сохранить насыщенный цвет одежды, что особенно важно при частых стирках.

2. Добавив 0,5 стакана уксусной кислоты в отсек для кондиционера во время полоскания, вы получите мягкое белье без необходимости использования ополаскивателя.

3. Уксус также помогает избавиться от статического электричества, благодаря чему одежда перестает прилипать к телу.

4. Владельцы домашних животных используют уксусную кислоту для удаления шерсти, налипшей на одежде.

5. Уксус может помочь в отбеливании изделий и устранении желтизны со светлых тканей.

Кроме того, уксус обладает полезным свойством устранять мыльный и известковый налет, что способствует увеличению срока службы вашей стиральной машинки.

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Редакция BB.LV
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