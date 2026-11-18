Самооценка ребенка во многом зависит от подхода родителей к воспитанию.

Важно проявлять осторожность и внимательность, так как некоторые фразы и действия могут негативно сказаться на детской самооценке. Какие факторы могут оказать такое влияние?

Несамостоятельность

Некоторые родители стремятся выполнять все за своего ребенка: такие дети освобождены от домашних обязанностей и занимаются только своими делами.

На первый взгляд, в этом нет ничего плохого.

Однако ребенок не понимает, почему взрослые не доверяют ему даже простейшие задачи.

Строгость

Дети, растущие в семьях со строгими родителями, редко верят в свои силы и имеют здоровую самооценку. Мама и папа постоянно подавляют личность ребенка, не оставляя шанса на ошибку и личное развитие.

Поэтому стоит подходить к воспитанию с большей мягкостью.

Высокие стандарты

Если родители успешны во всех начинаниях, они могут требовать того же и от своих детей. Однако ребенку не всегда удается соответствовать высоким требованиям.

Если дети понимают, что разочаровали родителей, они могут потерять веру в свои силы.

Активное обсуждение недостатков

Ответственные родители не игнорируют недостатки ребенка, но стараются указывать на них мягко и деликатно, не забывая упоминать и о сильных сторонах малыша.

Некоторые взрослые же могут постоянно критиковать детей, игнорируя их достижения.

При таком отношении родителей трудно сохранять уверенность в своих силах.

Хронический стресс у ребенка

Эксперты рекомендуют обращать внимание на психологическое состояние ребенка, ведь дети тоже могут испытывать нервное напряжение и стресс.

Если не справиться с этими проблемами вовремя, дети вырастают тревожными и неуверенными.