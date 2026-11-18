Самооценка ребенка во многом зависит от подхода родителей к воспитанию.
Важно проявлять осторожность и внимательность, так как некоторые фразы и действия могут негативно сказаться на детской самооценке. Какие факторы могут оказать такое влияние?
Несамостоятельность
Некоторые родители стремятся выполнять все за своего ребенка: такие дети освобождены от домашних обязанностей и занимаются только своими делами.
На первый взгляд, в этом нет ничего плохого.
Однако ребенок не понимает, почему взрослые не доверяют ему даже простейшие задачи.
Строгость
Дети, растущие в семьях со строгими родителями, редко верят в свои силы и имеют здоровую самооценку. Мама и папа постоянно подавляют личность ребенка, не оставляя шанса на ошибку и личное развитие.
Поэтому стоит подходить к воспитанию с большей мягкостью.
Высокие стандарты
Если родители успешны во всех начинаниях, они могут требовать того же и от своих детей. Однако ребенку не всегда удается соответствовать высоким требованиям.
Если дети понимают, что разочаровали родителей, они могут потерять веру в свои силы.
Активное обсуждение недостатков
Ответственные родители не игнорируют недостатки ребенка, но стараются указывать на них мягко и деликатно, не забывая упоминать и о сильных сторонах малыша.
Некоторые взрослые же могут постоянно критиковать детей, игнорируя их достижения.
При таком отношении родителей трудно сохранять уверенность в своих силах.
Хронический стресс у ребенка
Эксперты рекомендуют обращать внимание на психологическое состояние ребенка, ведь дети тоже могут испытывать нервное напряжение и стресс.
Если не справиться с этими проблемами вовремя, дети вырастают тревожными и неуверенными.
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