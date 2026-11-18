После окончания дачного сезона дачники начинают планировать размещение огородных культур на следующий год.

Большинство огородных культур не рекомендуется сажать на одном и том же месте повторно.

Зачем соблюдать севооборот

Если высаживать огородные культуры на одном и том же участке, это может негативно сказаться на их росте. Некоторые растения забирают из почвы много полезных веществ, и применение удобрений не всегда помогает улучшить урожайность.

Также стоит учитывать вредителей. При выборе нового места для посадки растений этот фактор имеет значение.



Что лучше сажать после перца

Перед каждой новой посадкой необходимо внести удобрения в почву.

Однако следует помнить, что перец требует много питательных веществ, и подкормки не всегда могут исправить ситуацию.

При выборе подходящих растений для посадки важно учитывать, где рос перец.

На грядке

Болгарский перец имеет корни, расположенные близко к поверхности, и питательные вещества поступают из верхних слоев почвы.

Опытные дачники рекомендуют высаживать после перца растения с глубокой корневой системой. Если в этом году вырастили перец, то в следующем сезоне можно сажать: морковь, свеклу, лук, фасоль и редьку.

Эти растения получают питательные вещества из глубоких слоев почвы, что способствует хорошему урожаю.

Если предшественником был болгарский перец, то в следующем году не следует сажать: сельдерей, капусту и бобовые, так как эти культуры не смогут получить достаточное количество полезных веществ из почвы.

Что сажать после перца в теплице

Перец часто выращивают в теплицах, так как для его роста требуется много тепла. Это также защищает растение от сорняков. Если в теплице рос перец, то в следующем году можно высаживать: зелень, лук и редьку.

Важно учитывать, что сладкие и горькие сорта перца не следует размещать рядом. Специалисты предупреждают о возможности перекрестного опыления, что может ухудшить качество урожая.

Нейтральные огородные культуры

Существует множество культур, которые нейтрально относятся к перцу. Для получения хорошего урожая можно сажать на участке:

- шпинат;

- бобовые;

- базилик;

- чеснок;

- салат.

Горох помогает быстро восстановить почву, так как его корневая система обогащает её азотом и другими полезными веществами. Лук и чеснок содержат фитонциды, которые дезинфицируют почву.

Если есть желание, можно посадить сидераты, которые являются отличным удобрением.

К распространённым сидератам, которые можно выращивать после перца, относятся: горчица, клевер и люпин.

Эти растения помогают быстро восстановить почву. После осеннего скашивания они превращаются в отличный перегной, а весной корни сидератов убираются с участка.