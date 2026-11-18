Перед зимовкой розы необходимо укрыть и обильно подкормить.

Подкормка поможет розам легче перенести холода и обогатит растения полезными веществами.

Весной такие розы быстрее окрепнут и зацветут более пышно.

Чем подкормить розы осенью

Для подкормки можно использовать органические и натуральные средства.

В осенний период розам следует давать фосфор и калий, которые помогут накопить в стебле вещества для успешной зимовки.

Органические подкормки повысят иммунитет растений и их устойчивость к вредителям и болезням.

Приготовьте раствор: 5 л воды + 7-8 г суперфосфата + 4-5 г монофосфата калия.

Народные средства для подкормки

Подпитку применяют поздней осенью, когда наступает время укрывать розы на зиму. В сухую погоду розы поливают раствором, в сырую – вносят сухие удобрения.

Лучший выбор – зола, которая содержит калий, фосфор и щелочь. Это натуральное удобрение будет полезно не только для роз, но и для других растений.

Рецепт приготовления зольного удобрения прост

В 5 литрах воды размешайте 500 мг золы, доведите до кипения на медленном огне и дайте настояться под крышкой 20 минут.

Раствор процедите и доведите до объема 10 литров. Под каждый куст вносите по 1 литру жидкой подкормки.