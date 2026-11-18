Зимний полив орхидей требует особого внимания, так как даже небольшие ошибки могут привести к гибели растений.

Регулярность полива

Рекомендуется поливать орхидеи раз в 10 дней, однако частота полива зависит от нескольких факторов:

Влажность воздуха. Если воздух слишком сухой, количество поливов следует увеличить.

Размер горшка. Большие горшки содержат больше почвы, поэтому полив нужно выполнять чаще.

Состав грунта. Влагопроницаемые грунты требуют постоянного увлажнения.

Опытные цветоводы определяют необходимость полива по весу горшка. Чем меньше влаги, тем легче будет горшок. Этот простой прием поможет точно определить, когда нужно поливать. Однако потребуется время, чтобы понять идеальный вес.

Почему зимой важен полив

Многие забывают, что с наступлением холодов орхидеи не впадают в полную спячку. Их жизнедеятельность продолжается, хотя и менее интенсивно. Вот несколько правил, которые стоит учитывать:

Если почва слишком сухая, полив можно увеличить до двух раз в неделю.

Можно освежать орхидеи теплой водой из пульверизатора, но струю не следует направлять на цветы и бутоны.

Некоторые используют для полива воду температурой +50 градусов или выше, но это ошибка. Горячий душ может привести к опаданию соцветий.

Сразу после полива не рекомендуется переставлять растение, иначе это может остановить цветение.

Если орхидея цветет, полив следует выполнять аккуратно.

Не стоит без необходимости трогать бутоны или цветы.

Переворачивать или передвигать горшок без необходимости может навредить растению.

Важно помнить: если растение развивается нормально, не следует менять схему полива или методы ухода.

Типичные ошибки

Орхидеи любят влагу, но зимой частоту поливов следует сокращать. Перелив может привести к гниению или пожелтению листвы. Неопытные садоводы иногда заливают воду в розетку растения, что может вызвать загнивание. Если вода попала на розетку, достаточно аккуратно вытереть её бумажной салфеткой.

Заключение

Главное – соблюдать правильную формулу полива и учитывать состояние растения. Если орхидея цветет и развивается нормально, не стоит менять схемы или технологии ухода. Даже небольшие эксперименты с поливом могут привести к ухудшению состояния растения.