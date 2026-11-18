Многие дачники выделяют несколько грядок для посадки клубники, чтобы наслаждаться сладкими плодами.

Однако не все знают, что клубнику следует периодически пересаживать.

Это связано с тем, что культура накапливает вредные вещества в почве, где могут скрываться вредители, а также забирает из земли множество полезных элементов. В результате качество и количество урожая снижается из года в год.

Решить эту проблему можно, выбрав новый участок для клубники.

На прежнем месте необходимо провести перекопку, внести удобрения и высадить сидераты для восстановления грунта. Эти полезные растения можно позже скосить и закопать в землю для улучшения эффекта.

Если удастся подготовить грядку, то на следующий год на этом месте можно высадить лук или зелень, а остальные плодовые культуры следует сажать только через год.

Что касается самой клубники, то ее рекомендуется высаживать на прежнем месте не ранее чем через пять лет.