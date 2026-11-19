Некоторые женщины, проводя много времени с утюгом, сталкиваются с проблемой образования нагара, в то время как другие не испытывают таких трудностей.

Все они проводят одинаковое время у гладильной доски.

Неужели причина кроется в марке утюга?

На самом деле, это не так – просто некоторые знают секретный прием, который помогает избежать загрязнений на подошве утюга, а другие, к сожалению, не в курсе.

В этой статье мы поделимся простой уловкой, которую используют опытные домохозяйки.

Секрет заключается в том, чтобы после каждой глажки протирать подошву утюга влажной тряпочкой.

Эту процедуру следует проводить, когда утюг уже остыл, но все еще теплый.

Такой простой уход поможет удалить все ворсинки, которые прилипли к подошве во время глажки.