Пот не только имеет неприятный запах, но и может оставлять стойкие пятна на одежде.

Каждый, кто сталкивался с проблемой желтых пятен на рубашках или футболках, знает, как это неприятно.

Даже если сразу после ношения отправить вещь в стиральную машину и использовать много порошка, избавиться от пятен может быть сложно.

Вместо того чтобы тратить деньги на дорогие отбеливатели и пятновыводители, попробуйте проверенный способ.

Для этого наполните тазик водой и добавьте обычную поваренную соль.

На 5 литров воды потребуется половина стакана соли (это количество можно увеличивать без опасений).

Тщательно размешайте раствор, чтобы соль полностью растворилась, и погрузите в него вещи, которые хотите отстирать.

Оставьте изделия в растворе на 3 часа, после чего можно постирать их в стиральной машине, используя привычный режим.