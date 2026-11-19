На прилавках современных магазинов покупатели могут столкнуться с некачественными продуктами.

Например, под видом сливочного масла недобросовестные производители могут предложить растительный спред или маргарин.

Чтобы избежать обмана, проведите «краш-тест» в домашних условиях, следуя 4 шагам, которые мы описали ниже.

1. Попробуйте намазать масло на ломтик хлеба или батона. Если продукт больше крошится, чем размазывается, это может свидетельствовать о наличии воды в его составе.

Еще одной причиной такого поведения масла может быть его неправильное хранение.

2. Проверьте, сколько времени требуется маслу для оттаивания после заморозки. По словам опытных кулинаров, настоящее сливочное масло в морозильной камере становится твердым и требует не менее 30 минут, чтобы его можно было нарезать. Если сливочный брусок разморозился быстрее, вероятно, это спред.

3. Чтобы определить, действительно ли продукт изготовлен из сливок, положите его в тарелку с разведенной марганцовкой. Если жидкость начнет светлеть, тест пройден успешно.

4. Наконец, для проверки наличия красителей в масле используйте водку. Опустите кусочек масла в рюмку с крепким алкоголем. Если жидкость изменит цвет, это плохой знак.