Спальня — одна из ключевых комнат в доме, где мы проводим много времени для отдыха и восстановления сил.

В этом помещении должно быть тихо и уютно, чтобы обеспечить хороший сон.

Выбор помещения

При планировке новой квартиры важно выбрать подходящую комнату для спальни. Идеально, если она расположена в тихой части квартиры.

Избегайте окон, выходящих на оживлённую улицу, так как шум негативно сказывается на качестве сна. Комната, выходящая на запад, также не лучший выбор, так как она будет нагреваться в течение дня.

Для комфортного сна предпочтительнее более прохладная среда, поэтому северная или восточная сторона будет оптимальной. Если у вас есть только комната с окнами на запад, установите качественные жалюзи и держите их закрытыми в течение дня, чтобы избежать перегрева.

Место для хранения

Если у вас нет отдельной гардеробной, важно организовать достаточное место для хранения одежды и других вещей.

Для этого подойдут большие шкафы и комоды, которые помогут избавиться от лишнего хлама. Спать в опрятной и ухоженной комнате гораздо приятнее.

Шкаф-купе

Сейчас существует множество вариантов шкафов-купе, которые можно выбрать по размеру и внутренней планировке. Это определяет, сколько вещей может вместить шкаф.

Хорошо, если в шкафу достаточно места для вешалок, чтобы хранить много предметов одежды. Шкаф должен иметь глубину не менее 60 сантиметров.

Комод

Комоды отлично дополняют шкафы и могут служить интересным дизайнерским элементом.

В комоде можно разместить одежду, которая не помещается в шкаф, а также хранить постельное бельё и другие необходимые вещи.

Качественная кровать

Кровать должна быть центральным элементом спальни. Существует множество моделей, и выбор зависит от вашего стиля оформления комнаты. Высокие кровати более удобны, так как облегчают вставание и помогают избежать пыли, которая скапливается близко к полу.

Рамы

Наиболее распространённый материал для каркаса кровати — дерево. Массив дерева идеален за свою долговечность, но его цена может быть высокой. Поэтому популярны рамы из ламината, которые также служат долго и доступны в различных цветах и дизайнах.

Металлические рамы — ещё один вариант. Не забывайте о матрасах, которые обеспечивают комфорт во время сна и продлевают срок службы кровати.

Матрас

Выбор матраса зависит от вашего веса и позы во время сна. Обычно, чем больше вес, тем жёстче должен быть матрас. Если вы спите на боку, выбирайте более мягкий матрас.

Материал матраса также важен — латекс, пена или пружинный матрас. Каждый из них имеет свои преимущества, но матрасы из латекса или пены с биоцидным покрытием особенно популярны среди аллергиков.

Дизайн и аксессуары

Не забывайте о дизайне спальни. Важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно в этой комнате. Выбирайте любимые цвета, особенно кремовые и пастельные оттенки.

Обои могут стать отличным украшением. Освещение также играет важную роль — одного потолочного светильника недостаточно. Добавьте лампы или подсветку для полок или изголовья кровати.

Комфорт — это главное в спальне. Даже мелочи могут повлиять на качество вашего сна. Поэтому тщательно выбирайте качественные изделия, чтобы создать уютную атмосферу.