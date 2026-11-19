Корневая система малины развивается быстро и нуждается в защите.
Садоводы часто прибегают к мульчированию, особенно в первые годы жизни малинника.
Это помогает защитить растения от перепадов температур, сорняков и высыхания.
Важно, чтобы мульча покрывала грядки равномерным и достаточным слоем.
Опилки часто выбирают в качестве мульчи, но у этого материала есть некоторые недостатки.
Следует помнить, что опилки могут повышать кислотность почвы и активно поглощать азот из земли.
Чтобы избежать проблем, рекомендуется смешивать опилки с веществами, которые могут нейтрализовать кислотность, например, с золой или яичной скорлупой.
Малину можно мульчировать как весной, так и осенью. Процедуру лучше проводить до наступления первых морозов, чтобы успеть утеплить корни и предотвратить промерзание грунта.
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