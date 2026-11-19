Посадка чеснока приносит не только урожай, который активно используется в кулинарии и заготовках, но и улучшает состояние почвы. Кроме того, чеснок может защитить некоторые растения-соседи от вредителей.

Например, при совместной посадке с морковью, корнеплод будет защищен от морковной мухи.

Тем не менее, важно соблюдать правила севооборота. Растения одного семейства не следует высаживать на одном участке друг за другом. Рекомендуется выждать два-четыре года.

Также стоит учитывать, что не все овощные культуры подходят для высадки после чеснока.

Дачники отмечают, что грядки, где ранее рос чеснок, отлично подходят для весенней посадки клубники. Это чередование считается оптимальным для севооборота.

Хорошо будут плодоносить свекла, капуста, огурцы и томаты.

Что касается моркови, то для этого корнеплода чеснок станет неудачным предшественником. Рекомендуется высаживать морковь только через несколько лет на том месте, где ранее был собран чеснок.