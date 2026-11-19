При правильном уходе за кустами можно получить обильный урожай крупных и полезных ягод.

Однако стоит учитывать, что не все растения в саду могут хорошо соседствовать со смородиной.

Если культуры будут забирать друг у друга полезные элементы и влагу, о качественном урожае можно забыть.

Что нельзя сажать рядом со смородиной

По мнению огородников, кусты смородины могут расти рядом друг с другом, так как они нормально переносят соседство. Однако желательно сохранять расстояние в два метра между ними.

Смородина плохо переносит соседство с другими ягодными кустарниками или плодовыми деревьями.

Не рекомендуется высаживать слишком близко малину из-за ее мощной корневой системы. Это возможно только в тех случаях, когда при посадке предусмотрены барьеры для корней, чтобы культура не разрасталась и не угнетала соседние растения.