Фиалка в основном считается положительным растением. Согласно приметам, этот цветок приносит в дом достаток, благополучие и спокойствие, а также помогает укрепить здоровье.

Тем не менее, существуют и негативные приметы, связанные с фиалками.

Почему фиалка в доме подходит не всем

Фиалку, чаще всего фиолетовую, называют "мужегон". Считается, что незамужним дамам не стоит заводить в доме этот цветок, так как это может помешать им выйти замуж.

Кроме того, фиалка считается "энергетическим вампиром". Это поверье основано на том, что в ночное время цветок поглощает кислород и вырабатывает углекислый газ.

Поэтому ставить фиалку в спальне не рекомендуется, лучше разместить её на кухне.