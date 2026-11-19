Это вполне понятно, ведь получать что-то всегда приятно, особенно когда не нужно тратиться на конкретную вещь. Однако некоторым людям больше нравится выбирать подарки и дарить их виновникам торжества, радуя их. Это приносит им радость и ощущение счастья.

Но есть и такие, кто не любит ни выбирать, ни дарить подарки. Эти люди рождаются под несколькими знаками зодиака.

Овен

Люди этого знака радуются, когда видят счастье своих друзей и родственников, но предпочитают достигать этого не через подарки. Овны организуют застолья и мероприятия, принимая гостей и общаясь с ними.

Выбор подарков для них не является приоритетом. Они считают, что не хотят «покупать» любовь, и такая идея им чужда.

Близнецы

Представители этого знака склонны к спонтанным покупкам, из-за чего у них иногда не хватает средств. Это и объясняет, почему Близнецы не любят выбирать подарки.

Они видят множество красивых вещей и знают, кому могли бы их подарить, но осознают, что не могут себе это позволить. В итоге процесс выбора подарка вызывает у них раздражение.

Дева

Люди этого знака стремятся экономить во всем. Они хотят порадовать родных и друзей, но понимают, что не стоит разбрасываться финансами.

В результате у Дев возникает внутренняя дилемма, мешающая наслаждаться жизнью. Выбор и дарение подарков не приносят им удовольствия.

Таким образом, выбор подарков и их дарение не доставляют радости людям, рожденным под этими знаками, и они открыто об этом говорят.