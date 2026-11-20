Когда ноги потеют, это может привести к неприятному запаху в обуви и носках, что становится проблемой, особенно при посещении гостей или примерке новой обуви в магазине.

Однако не стоит отчаиваться. Существует несколько простых хитростей, которые помогут справиться с этой ситуацией.

Способ первый

Для начала вам понадобится борная кислота, которую легко найти в аптеке.

Небольшое количество порошка следует высыпать в обувь и равномерно распределить. Эту процедуру достаточно проводить раз в неделю, чтобы избавиться от запаха. В летний период можно делать это раз в три дня.

Если борная кислота недоступна, ее можно заменить обычной пищевой содой, которая есть в каждом доме.

Способ второй

После душа на чистые и сухие ноги рекомендуется наносить дезодорант, не забывая об области между пальцами. Это поможет забыть о проблеме на целый день.