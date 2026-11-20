Проблема потливости ног может стать серьезной неприятностью.
Когда ноги потеют, это может привести к неприятному запаху в обуви и носках, что становится проблемой, особенно при посещении гостей или примерке новой обуви в магазине.
Однако не стоит отчаиваться. Существует несколько простых хитростей, которые помогут справиться с этой ситуацией.
Способ первый
Для начала вам понадобится борная кислота, которую легко найти в аптеке.
Небольшое количество порошка следует высыпать в обувь и равномерно распределить. Эту процедуру достаточно проводить раз в неделю, чтобы избавиться от запаха. В летний период можно делать это раз в три дня.
Если борная кислота недоступна, ее можно заменить обычной пищевой содой, которая есть в каждом доме.
Способ второй
После душа на чистые и сухие ноги рекомендуется наносить дезодорант, не забывая об области между пальцами. Это поможет забыть о проблеме на целый день.
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