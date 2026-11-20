Очистка плиты может быть сложной задачей, особенно если за ней редко ухаживают.

Очистка решеток бывает особенно трудной, так как со временем на них накапливаются загрязнения, нагар и жир.

Некоторые хозяйки вываривают решетки в специальных растворах, другие предпочитают механические методы удаления грязи.

Однако есть и другой простой способ.



Как горчица может помочь в очистке

Для приготовления чистящего раствора вам понадобится: стружка от половины куска хозяйственного мыла, полтора стакана кальцинированной соды и десять ложек порошка горчицы.

Смешайте эти ингредиенты в трех литрах горячей воды.

Затем используйте большую емкость или ванну. Влейте раствор, добавьте решетки и долейте горячую воду, чтобы они были полностью покрыты.

Через пару часов можно приступать к очистке. Благодаря этому методу загрязнения будут растворяться на глазах.