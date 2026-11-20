Очистка плиты может быть сложной задачей, особенно если за ней редко ухаживают.
Очистка решеток бывает особенно трудной, так как со временем на них накапливаются загрязнения, нагар и жир.
Некоторые хозяйки вываривают решетки в специальных растворах, другие предпочитают механические методы удаления грязи.
Однако есть и другой простой способ.
Как горчица может помочь в очистке
Для приготовления чистящего раствора вам понадобится: стружка от половины куска хозяйственного мыла, полтора стакана кальцинированной соды и десять ложек порошка горчицы.
Смешайте эти ингредиенты в трех литрах горячей воды.
Затем используйте большую емкость или ванну. Влейте раствор, добавьте решетки и долейте горячую воду, чтобы они были полностью покрыты.
Через пару часов можно приступать к очистке. Благодаря этому методу загрязнения будут растворяться на глазах.
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