В кулинарии томаты используются регулярно. Можно приготовить томатную пасту, соус, борщ и другие блюда.

Снятие кожуры с томатов значительно упрощает процесс приготовления различных блюд. Кожура не поддается термической обработке и может влиять на вкус готового продукта.

Кухонным ножом

Очистка кожуры кухонным ножом – один из популярных способов. Хотя этот метод нельзя назвать быстрым, с практикой он становится более эффективным. Процесс включает следующие шаги:

1. Тупой стороной ножа разделите томат на 4 части, не оставляя надрезов, чтобы появились следы от ножа.

2. Аккуратно подденьте каждую часть шкурки ножом и очистите.

Этот метод будет эффективен, когда вы привыкнете правильно надавливать на кожуру томатов.

Овощечистка

Овощечистка – универсальный инструмент для снятия кожуры. Вот несколько особенностей использования:

лезвия должны быть острыми, иначе процесс будет сложным;

предварительно можно нарезать томаты на несколько частей для облегчения очистки;

лучше использовать среднеспелые томаты, так как мягкие или перезрелые могут развалиться.

Не спешите при использовании овощечистки, со временем вы приобретете опыт и научитесь правильно держать инструмент.

Температурная обработка

Ошпаривание кипятком – простой и распространенный способ. Инструкция по очистке:

Поместите томаты в кипяток, чтобы они свободно плавали. Обливание кипятком не даст хорошего результата. Овощи должны находиться в кипятке 20 секунд. После этого опустите их в холодную воду.

После остывания кожуру легко снять, достаточно сделать надрез и потянуть за край. Резкий перепад температуры размягчает кожуру, не меняя вкусовые свойства томатов. Главное – не держать помидоры в кипятке слишком долго.

Обработка паром

Этот метод напоминает термическую обработку. Для обработки паром можно использовать пароварку или специальные насадки для кастрюли. Будьте осторожны: ошпаривание паром должно длиться около 60 секунд, иначе вкусовые качества томатов могут измениться.

Микроволновая печь

С помощью СВЧ можно очистить до 5 томатов за раз. Инструкция:

Надрежьте помидоры по всей плоскости;

Отправьте их в микроволновку на 30 секунд;

После обработки достаньте и почистите.

Этот способ считается одним из самых простых, но имейте в виду, что вкусовые качества томатов могут немного измениться из-за воздействия СВЧ.

Заморозка

Этот метод подойдет тем, кому не важен вкус томатов. Помидоры помещаются в СВЧ на ночь, затем их нужно достать, немного остудить и снять кожуру. Метод эффективен, но вкус томатов изменится, что стоит учитывать.