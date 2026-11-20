Для многих овощных салатов, таких как популярный оливье, картофель и морковь необходимо использовать в вареном виде.
Хозяйки, стремящиеся сэкономить время, часто варят картофель и морковь одновременно. Это действительно удобно, так как оба ингредиента будут готовы в одно и то же время.
Перед варкой овощи нужно тщательно промыть, но не очищать от кожуры.
Картофель и морковь варятся примерно одинаковое время.
Важно выбрать достаточно большую кастрюлю, чтобы вода полностью покрывала овощи.
Варить их следует около 20-30 минут.
Проверять готовность лучше всего с помощью зубочистки, а не вилки или толстого ножа.
Перед нарезкой дайте овощам немного остыть. Морковь лучше остужать в холодной воде, чтобы она сохранила упругость, что облегчит процесс чистки и нарезки.
Проверяйте готовность моркови так же, как и картофеля, с помощью зубочистки. Когда морковь будет готова, слейте горячую воду и остужайте корнеплод в холодной воде для сохранения упругости и удобства в чистке.
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