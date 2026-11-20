Комнатные растения нуждаются в подкормке так же, как и уличные.

В магазинах можно найти множество удобрений, но также существуют и более доступные средства для подкормки.

Использование кофейной гущи

Для подкормки используйте только молотый сваренный кофе, так как растворимый содержит много кислоты.

Гуща молотого кофе богата минералами и микроэлементами, такими как магний, калий, фосфор и азот. Разведите гущу с водой и полейте смесью лунку при пересадке растения.

Использование сахара

Глюкоза полезна для комнатных растений, способствуя наращиванию новых листьев и продлению цветения. Сахар можно смешивать с другими подкормками.

Чтобы приготовить сахарное удобрение, разведите 1 столовую ложку сахара в 1 литре теплой воды. Поливайте растения этой смесью один раз в месяц. Эта подкормка особенно подходит для роз, кактусов, пальм и фокус.

Использование кожуры от апельсина или банана

Кожура перезревших бананов, имеющих темную окраску, содержит много калия и других полезных витаминов. Замочите ее в содовом растворе, чтобы избавиться от токсинов, затем нарежьте, высушите и измельчите до состояния муки. Апельсиновую корку можно настоять в воде, а затем полить жидкостью растения.

Использование дрожжей

Сухие дрожжи разведите в сладкой воде, а сырые — измельчите, добавьте сахар и залейте теплой водой.

Перед использованием разбавьте водой, чтобы избежать чрезмерной концентрации. Поливайте смесью цветущие растения и те, что болеют или страдают от вредителей.

Использование луковой шелухи

Выбирайте здоровый лук, чтобы избежать заболеваний у комнатных растений. Эта подкормка применяется в виде настоя, но не подходит для кактусов и фокус. Другим растениям такая подкормка будет полезна.

Луковая шелуха содержит каротин и фитонциды, которые помогают бороться с грибком. Витамины В1 и никотиновая кислота стимулируют рост и поддерживают корневую систему.