Лук обладает полезными свойствами, включая защиту от различных заболеваний, но он также подвержен гнили.

Чтобы сохранить урожай, важно разобраться, как бороться с распространенными болезнями лука.

Серая гниль

Это грибковое заболевание может поражать лук даже на грядках, но чаще всего оно уничтожает урожай во время хранения.

Возбудителем является грибок, который может находиться внутри луковиц. В первую очередь серая гниль поражает ослабленные саженцы.

При заражении лук начинает отставать в росте. Гниль развивается медленно, поэтому первые признаки могут быть трудно заметны.

Пораженные луковицы становятся мягкими в верхней части и могут иметь вмятины. Полностью уничтожить урожай гниль может за несколько месяцев. На ощупь такой лук становится мягким.

Луковицы с серой гнилью имеют неприятный запах. Однако это не самая серьезная проблема, так как гниль может быстро перейти на здоровые луковицы, что приведет к потере всего урожая.

Как бороться с серой гнилью

Процесс борьбы с этой проблемой включает несколько этапов.

1. При уборке лука необходимо осматривать все луковицы. Если ботва срезана, выявить гниль будет сложно. Поврежденные луковицы лучше сразу отбраковывать. Если урожай прошел отбор, его нужно хорошо высушить.

2. Создание оптимальных условий для хранения лука поможет предотвратить заболевание. Важно поддерживать стабильную температуру в подвале.

3. Сырость является серьезным врагом. Если влажность превышает 70%, луковицы начинают гнить. Высокая влажность в подвале часто возникает из-за неправильной вентиляции.

Мозаика

Это вирусное заболевание переносится насекомыми и может долго сохраняться на луковицах. Чтобы предотвратить повреждение всего урожая, важно своевременно распознать проблему. Первым признаком болезни являются желтые точки.

Мозаика может поражать не только луковицы, но и стебли. Профилактика от вредителей поможет избежать заражения. Характерная особенность болезни — возможность распознавания мозаики, когда лук начинает прорастать на грядке.

Чтобы избежать появления мозаики, важно соблюдать правила посадки. Опытные огородники рекомендуют повторно высаживать лук только через 3 года, чтобы избежать различных заболеваний.

Бактериальная гниль

Это еще одно распространенное заболевание лука, с которым сталкиваются дачники. Инфекция проявляется через определенное время, поэтому распознать ее сложно.

Гниль обычно образуется внутри луковицы, начиная с центра и постепенно поражая всю луковицу. Своевременные профилактические обработки помогут предотвратить бактериальную гниль.