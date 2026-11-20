Рассмотрим 7 простых способов, которые помогут вам сэкономить на электроэнергии.

Сушите одежду на воздухе

Хотя современные стиральные машины могут сушить одежду, это потребляет столько же электроэнергии, сколько и холодильник. Лучше сушить вещи на улице, чтобы они стали свежими и избавились от неприятных запахов.

Используйте ноутбук вместо стационарного ПК

Стационарный компьютер потребляет от 60 до 200 Вт в час, в то время как ноутбук — от 20 до 60 Вт. Разница значительная, и экономия может составить около 1 кВт в день, что отразится на ваших счетах.

Отключайте удлинитель перед выходом

Многие знают о фантомной нагрузке, но не задумываются о реальном потреблении. Даже в выключенном состоянии устройства, такие как зарядные устройства, телевизоры и принтеры, продолжают потреблять энергию. Это может составлять до 15% от общего потребления электроэнергии в месяц.

Используйте светодиодные лампы

Установка обычных люминесцентных ламп — распространенная ошибка. Они потребляют много электроэнергии, в то время как светодиодные лампы более долговечны, обеспечивают хороший свет и являются энергоэффективными.

Выключайте свет

Хотя это может показаться банальным, важно выработать привычку выключать свет, когда вы покидаете комнату. Некоторые могут утверждать, что частое выключение ламп приводит к их быстрому выходу из строя, но экономия стоит того.

Очищайте бойлер и чайник от накипи

На нагревательных элементах со временем образуется накипь, что увеличивает потребление энергии. Рекомендуется очищать ТЭН бойлера раз в год, а электрический чайник — чаще.

Используйте технику с низким потреблением

Старая бытовая техника может значительно увеличивать счета за электричество. Например, старый холодильник может потреблять около 150 кВт в месяц. Лучше выбирать современную технику класса «А» для экономии энергии.