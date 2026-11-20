Алюминиевая фольга часто используется при приготовлении различных блюд, но её применение не ограничивается только этим.

Металлическая бумага помогает ускорить процесс запекания и сохраняет противень в чистоте.

Кроме того, фольга является отличным упаковочным материалом, который способствует увеличению сроков хранения продуктов питания.

Однако этот материал можно использовать и для множества других бытовых задач.

Очистка крана

Металлическая бумага эффективно выводит ржавчину, поэтому её можно использовать для очистки кранов и смесителей.

Заточка ножниц

Для заточки ножниц не обязательно применять сложные инструменты. Достаточно нарезать алюминиевую фольгу, что может заменить наждачную бумагу.

Ускорение глажки вещей

Металлическая бумага отражает тепло, что помогает быстрее вернуть постиранным вещам их первоначальный вид. Использование фольги на гладильной доске значительно упрощает процесс глажки и экономит время.