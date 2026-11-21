Лимонный сок – важный ингредиент для многих блюд.
Иногда жидкости, полученной из половинки кислого фрукта, бывает более чем достаточно.
В связи с этим перед хозяйками возникает вопрос: как поступить со второй половинкой, чтобы она хранилась в холодильнике достаточно долго и не испортилась?
Эта проблема также волнует любителей чая с лимоном, для которого нужен всего лишь один ломтик цитруса.
Как известно, целый лимон может храниться в холодильнике до 2 недель, тогда как срок хранения разрезанного плода сокращается до нескольких дней.
К счастью, есть простое решение.
Чтобы продлить срок хранения лимона, вам понадобится фольга, которую обычно используют для запекания.
Заверните оставшуюся половинку фрукта в фольгу и смело отправляйте её в холодильник – в таком виде лимон сможет храниться около 7 дней.
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