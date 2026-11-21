Зимой свежие фрукты, овощи и зелень, которые раньше были доступны с собственных грядок, приходится покупать в магазине.

Однако есть отличный способ вырастить зеленый лук самостоятельно и сэкономить на покупке зелени.

Для этого вам не потребуется искать землю для посадки и бежать в магазин для садоводов.

Вместо этого вы можете продолжать делать покупки в продуктовом магазине и не забудьте взять с собой десяток яиц, упакованных в лоток – он вам пригодится.

После подготовки всех необходимых материалов, начните с подготовки луковиц.

Луковицы небольшого размера (размером с яйцо) следует замочить в теплой воде на 6-8 часов, можно оставить на ночь. Затем их нужно вытереть насухо и немного обрезать верхушки.

Разделите лоток от яиц на две части. В одной из них, где находятся ячейки, проделайте отверстия в каждом углублении и разместите в них лук.

Поместите эту часть поддона в оставшуюся от него крышку, предварительно наполненную водой – жидкости должно быть столько, чтобы корешки были намочены, а сами луковицы не касались воды. Останется лишь ждать, пока луковицы прорастут, и менять воду каждые 2 дня.