Важно внимательно выбирать деревья и кустарники для посадки в саду.

Растения обладают своей энергетикой и могут оказывать как положительное, так и негативное влияние на окружающий мир и человека.

Посадив определенные растения на своем участке, можно не только украсить сад, сделав его более комфортным, но и защититься от бед и неудач, а также привлечь здоровье, богатство и благополучие.

Вот какие деревья стоит посадить рядом с домом.

Многие растения обладают хорошей энергетикой, на них и следует обратить внимание.



Рябина

Это дерево положительно влияет на здоровье, помогает развить самоконтроль и, согласно поверьям, защищает дом от негативных сущностей.

Рябина обязательно должна расти возле дома.

Клен

При выборе дерева для посадки рядом с домом стоит обратить внимание на клен. Он способствует достатку, укрепляет здоровье и защищает от ссор и конфликтов.

Груша и вишня

Эти деревья считаются символами плодородия и взаимопонимания в семье. Усилить достаток в доме можно, разводя огонь под вишней во время ее цветения.

Шиповник

Это растение помогает создать гармоничную атмосферу в доме и избавляет от накопившегося негатива.