Отварная морковь – важный ингредиент во многих блюдах, особенно в салатах.

Тем не менее, вкус и характерный запах этого продукта нравятся не всем.

Особенно капризными являются дети, которые могут отказаться пробовать блюдо, если в нем есть ненавистная вареная морковь.

Существует один хитрый прием, который используют кулинары, чтобы вареная морковь не привлекала к себе внимание.

К счастью, для его реализации в домашних условиях не требуются специальные навыки.

Достаточно добавить в кастрюлю с морковью немного лимонной кислоты (достаточно чайной ложки).

Если лимонной кислоты нет, можно использовать 9%-ный уксус.

Кислоту нужно добавлять перед завершением варки. Благодаря этому простому приему оранжевый корнеплод станет вкуснее и потеряет неприятный для многих запах.