Хозяйки часто сталкиваются с проблемами при открытии закупоренной банки с домашними заготовками.
Иногда руки скользят, и добраться до ценного содержимого банки становится непросто.
В таких случаях можно обмотать крышку пищевой пленкой — это поможет избежать скольжения и упростит открытие емкости.
В качестве альтернативы пленке можно использовать резиновую перчатку, которую стоит надеть на руку.
Еще один способ, который будет полезен, особенно для слабых женских рук, — это использование горячей воды.
Просто подержите крышку под струей горячей воды из крана. При нагревании воздух под крышкой расширяется, что уменьшает сцепление крышки с банкой и облегчает ее открытие.
Для следующего метода не понадобятся никакие специальные приспособления, кроме стола.
Положите банку на край стола и прокатите ее несколько раз, надавливая на крышку одной рукой, а другой — на дно банки.
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