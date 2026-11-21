Хозяйки часто сталкиваются с проблемами при открытии закупоренной банки с домашними заготовками.

Иногда руки скользят, и добраться до ценного содержимого банки становится непросто.

В таких случаях можно обмотать крышку пищевой пленкой — это поможет избежать скольжения и упростит открытие емкости.

В качестве альтернативы пленке можно использовать резиновую перчатку, которую стоит надеть на руку.

Еще один способ, который будет полезен, особенно для слабых женских рук, — это использование горячей воды.

Просто подержите крышку под струей горячей воды из крана. При нагревании воздух под крышкой расширяется, что уменьшает сцепление крышки с банкой и облегчает ее открытие.

Для следующего метода не понадобятся никакие специальные приспособления, кроме стола.

Положите банку на край стола и прокатите ее несколько раз, надавливая на крышку одной рукой, а другой — на дно банки.