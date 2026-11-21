Чтобы добиться пышного и практически бесконечного цветения герани, стоит уделить внимание ее подпитке с использованием как минеральных удобрений, так и органических.
Нашатырный спирт
С приходом весны пеларгония, как и другие растения, нуждается в азоте для удовлетворения своих потребностей. Вы можете использовать нашатырь для этой цели.
Чтобы приготовить раствор для корневой подкормки, растворите 3-4 мл нашатырного спирта в 3 литрах воды.
Борная кислота
Опытные цветоводы утверждают, что после такой подкормки количество цветов может увеличиться почти в два раза.
Для приготовления раствора разведите 0,5 г борной кислоты в небольшом количестве теплой воды, а затем доведите объем до 1 литра. Этот раствор используется для опрыскивания.
Чайная заварка
Чтобы обеспечить герань необходимыми для роста и развития веществами, залейте кипятком 1 чайную ложку заварки.
После того как жидкость остынет, вытащите чаинки, отожмите их и поместите в горшок с пеларгонией.
Оставить комментарий