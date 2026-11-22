Растения конкурируют за свет, влагу и питательные вещества, и эта борьба иногда приводит к гибели более слабых видов.

Наиболее агрессивным растением считается грецкий орех и его родственники. Однако это не единственные деревья-эгоисты.

Орех

Грецкий, маньчжурский, черный орех, а также фундук и лещина не только плодоносят, но и активно подавляют соседние растения. Рядом с ними могут комфортно расти только крапива и ежевика.

Абрикосы

Эти деревья лучше высаживать поодиночке. Они плохо уживаются с другими плодами, так как требуют много света. Кроме того, абрикосы разрастаются вширь, что мешает соседним культурам развиваться.

Персики

Эти деревья не смогут выжить рядом с яблонями, грушами, сливами и абрикосами.

Вишня

Как и слива или черешня, вишня конфликтует с яблонями и грушами. Конфликт происходит под землей, на уровне корней. Не рекомендуется высаживать рядом восточные и западные сорта косточковых, но вишня, слива и черешня могут нормально расти вместе.

Яблоня

Это дерево не причиняет вреда соседним культурам, однако стоит учитывать, что у некоторых растений могут быть общие с яблоней вредители, что делает высадку яблони отдельно более предпочтительной.