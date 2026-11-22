Если вы предпочитаете не использовать химические препараты для борьбы с грызунами, не стоит отчаиваться.
Избавиться от надоедливых мышей на даче возможно, и для этого существуют различные методы, которые мы рассмотрим ниже.
Стеклянная банка
Если вы часто находитесь на даче, попробуйте поймать грызуна с помощью ловушки, из которой его можно будет выпустить на свободу. Обязательно выберите место вдали от вашего участка.
Для этого возьмите 3-литровую банку, смажьте ее изнутри маслом и положите на дно приманку, например, кусочек хлеба или другое лакомство.
Установите банку горлышком вверх, прислонив к ней деревянную доску — именно по этому трапу мыши будут подниматься в ловушку.
Когда мышь окажется внутри, закройте банку крышкой, чтобы безопасно перенести животное в новое место обитания.
Древесная зола
Если проблема с мышами возникла в погребе, используйте древесную золу, которая отпугнет грызунов благодаря щелочным веществам, разъедающим их кожу и глаза.
Просто рассыпьте ведро золы на каждые 10 квадратных метров площади.
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