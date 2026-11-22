Если вы предпочитаете не использовать химические препараты для борьбы с грызунами, не стоит отчаиваться.

Избавиться от надоедливых мышей на даче возможно, и для этого существуют различные методы, которые мы рассмотрим ниже.

Стеклянная банка

Если вы часто находитесь на даче, попробуйте поймать грызуна с помощью ловушки, из которой его можно будет выпустить на свободу. Обязательно выберите место вдали от вашего участка.

Для этого возьмите 3-литровую банку, смажьте ее изнутри маслом и положите на дно приманку, например, кусочек хлеба или другое лакомство.

Установите банку горлышком вверх, прислонив к ней деревянную доску — именно по этому трапу мыши будут подниматься в ловушку.

Когда мышь окажется внутри, закройте банку крышкой, чтобы безопасно перенести животное в новое место обитания.

Древесная зола

Если проблема с мышами возникла в погребе, используйте древесную золу, которая отпугнет грызунов благодаря щелочным веществам, разъедающим их кожу и глаза.

Просто рассыпьте ведро золы на каждые 10 квадратных метров площади.